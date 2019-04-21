الأحد 21 أبريل 2019 2:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 187 قتيلا

كولومبو - د ب أ:
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 1:12 م | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 1:12 م

هز انفجاران آخران سريلانكا، اليوم الأحد، بعد ساعات من 6 تفجيرات وقعت بصورة متزامنة واستهدفت فنادق وكنائس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 187 قتيلا.

وقال مسؤولون إن التفجيرين الأخيرين وقعا في منطقة دهيوالا، وتسبب أحدهما في سقوط قتيلين، ما رفع عدد ضحايا تفجيرات اليوم إلى 187، بينهم 12 أجنبيا.

وأعلنت الحكومة حظرا للتجوال بداية من 6 مساء بالتوقيت المحلي إلى 6 من صباح غد الاثنين بالتوقيت المحلي، من أجل تسهيل إجراء العمليات الأمنية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، أن التفجيرات التي أسفرت أيضا عن مئات المصابين "عمل إرهابي" وقد تم تحديد هوية المسؤولين عنها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك