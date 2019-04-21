ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 187 قتيلا

هز انفجاران آخران سريلانكا، اليوم الأحد، بعد ساعات من 6 تفجيرات وقعت بصورة متزامنة واستهدفت فنادق وكنائس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 187 قتيلا.

وقال مسؤولون إن التفجيرين الأخيرين وقعا في منطقة دهيوالا، وتسبب أحدهما في سقوط قتيلين، ما رفع عدد ضحايا تفجيرات اليوم إلى 187، بينهم 12 أجنبيا.

وأعلنت الحكومة حظرا للتجوال بداية من 6 مساء بالتوقيت المحلي إلى 6 من صباح غد الاثنين بالتوقيت المحلي، من أجل تسهيل إجراء العمليات الأمنية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، أن التفجيرات التي أسفرت أيضا عن مئات المصابين "عمل إرهابي" وقد تم تحديد هوية المسؤولين عنها.