إندونيسيا: القبض على 40 أجنبيا أعضاء في عصابة دولية تمارس الاحتيال

ذكر مسؤول شرطة في إندونيسيا، أن سلطات الهجرة في مدينة سيمارانج، عاصمة إقليم جاوا الوسطى، ألقت القبض على 40 أجنبيا ينحدرون من الصين وتايوان، على خلفية مزاعم انتمائهم لعصابة دولية تمارس أنشطة احتيال.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" عن مسؤول بارز في شرطة سيمارانج، يدعى أبيوسو سينو آجي، قوله في سيمارانج اليوم الأحد، إنه قد تم القاء القبض على هؤلاء الأجانب بأحد المنازل، في 18 أبريل الجاري، وذلك بعد يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

وأوضح الشرطي، أن الأجانب ربما ينتمون إلى شبكة احتيال دولية تستهدف المواطنين الصينيين والتايوانيين الذين يواجهون مشاكل قانونية، مشيرا إلى أن العصابة ربما كانت تعمل في المدينة منذ شهرين تقريبا.

وأضاف أن الأربعين شخصا الذين تم إلقاء القبض عليهم، بينهم 11 شخصا مدرجين على قائمة المطلوبين الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول).

ويشار إلى أن هؤلاء الأجانب ليس لهم علاقة بعمليات فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات العامة في البلاد، والتي تتم حاليا.