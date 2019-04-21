سفير مصر بألمانيا: إقبال كثيف من الشباب في ثاني أيام استفتاء التعديلات الدستورية

قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن اليوم الثاني من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان متميزًا للغاية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء السبت، أنه كان هناك إقبال كثيف من الشباب، متابعًا: «إن جاز لنا التعبير، نقول إنه كان يوم الشباب بامتياز، وأنا كنت متفاجئًا للغاية بعدد الشباب الحاضرين تحت سن الـ 30 عامًا».

وتابع: «شيء مشرف جدًا ويعكس وعي عالي، وحرص على تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية في مصر»، متقدمًا بالشكر لكل أبناء الجالية المصرية على الأراضي الألمانية نظرًا لمشاركتهم بفعالية من كل الأعمال في الاستفتاء.

وفتحت اللجان الانتخابية، صباح السبت، أبوابها أمام الناخبين، بجميع محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي من المقرر أن يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.

وتواصل الجاليات المصرية بالخارج، التوافد على اللجان الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية، السبت، منذ الساعة الـ9 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، في ثاني أيام التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.