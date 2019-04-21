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يحيي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في العاشرة من صباح اليوم الأحد، بحضور عشرات الآلاف من المؤمنين المسيحيين الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم إلى روما - قداس عيد الفصح.

بعد ذلك يمنح البابا البركة الرسولية المعروفة بـ"مباركة روما والعالم" من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في العاصمة الإيطالية.

ويحيي المسيحيون في عيد الفصح قيامة عيسى المسيح حسب معتقداتهم ، وهو عيد مركزي في ديانتهم.

وتعتبر مباركة روما والعالم أحد أشهر طقوس كنيسة الروم الكاثوليك.

ويتوقع أن يتوجه آلاف المسيحيين القادمين من جميع أنحاء العالم أيضا غدا الأحد إلى الأرض المقدسة في فلسطين لإحياء احتفاليات عيد الفصح.

وتقام عدة قداسات في كنيسة المهد بالبلدة القديمة في القدس.