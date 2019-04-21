وزير الخارجية الكويتي: لا ضحايا من بلادنا في تفجيرات سيرلانكا

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عدم وجود ضحايا كويتيين في تفجيرات سيرلانكا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عن الجارالله قوله: "لا معلومات عن وجود كويتيين ضمن الضحايا".

وأشار إلى أن الوزارة -وفور ورود نبأ التفجيرات في سريلانكا- تابعت الخبر مع سفارة الكويت في كولومبو.

وقال سفير سيريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا، إن التحريات في بلاده ما زالت جارية حول سلسلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح اليوم، مؤكدا عدم الإبلاغ عن وجود أي كويتيين أو أجانب بشكل عام ضمن ضحايا هذه التفجيرات حتى الآن.