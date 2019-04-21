استطلاع: 47% من الألمان يؤيدون مشاركة برلين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام

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أظهر استطلاع حديث أن نصف المواطنين الألمان تقريبا يؤيدون مساهمة جمهورية ألمانيا الاتحادية في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في استطلاع أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 47% من الألمان يؤيدون مشاركة البلاد ماليا في إعادة بناء الكاتدرائية.

وفي المقابل، عارض 44% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع تقديم مساعدات مالية من ألمانيا لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إمنيد" أجرى هذا الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي، وشمل 504 أشخاص.

يذكر أن السقف بالكامل والعوارض الخشبية بالإضافة إلى البرج الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا في الكاتدرائية الأيقونية في قلب باريس تعرضت للتدمير في حريق ضخم الأسبوع الماضي.