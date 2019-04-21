الأحد 21 أبريل 2019 5:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

استطلاع: 47% من الألمان يؤيدون مشاركة برلين في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام

برلين - د ب أ
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 3:57 م | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 3:57 م

أظهر استطلاع حديث أن نصف المواطنين الألمان تقريبا يؤيدون مساهمة جمهورية ألمانيا الاتحادية في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في استطلاع أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 47% من الألمان يؤيدون مشاركة البلاد ماليا في إعادة بناء الكاتدرائية.

وفي المقابل، عارض 44% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع تقديم مساعدات مالية من ألمانيا لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إمنيد" أجرى هذا الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي، وشمل 504 أشخاص.

يذكر أن السقف بالكامل والعوارض الخشبية بالإضافة إلى البرج الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا في الكاتدرائية الأيقونية في قلب باريس تعرضت للتدمير في حريق ضخم الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك