القضاء العسكري الجزائري يقرر حبس قائد عسكري سابق والقبض على آخر

أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بولاية البليدة الجزائرية (شمال)، أمرا بالحبس المؤقت بحق "باي سعيد" القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، إضافة إلى القبض على "شنتوف حبيب" القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

وقال مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة - في بيان اليوم الأحد - "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من المدعو باي سعيد و شنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه".

وأضاف البيان أنه "لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على إلتماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد، الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب، لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا".