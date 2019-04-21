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بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 7:55 م

قرر بنك السودان المركزي اليوم الأحد رفع سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار من 47.5 جنيه للدولار.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن البنك أوضح أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية.


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