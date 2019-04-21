بابا الفاتيكان يعرب عن «الألم» بسبب تفجيرات سريلانكا

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمام عشرات الآلاف من المسيحيين الذين احتشدوا في الفاتيكان، إنه شعر بـ"الألم والأسى" لدى سماعه أنباء وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا، والتي استهدفت كنائس اليوم الأحد، يوم الاحتفال بعيد الفصح.

وقال البابا فرنسيس: "أعرب عن تقارب صادق مع المسيحيين الذين تضرروا وهم محتشدون للصلاة، ولجميع ضحايا مثل هذا العنف المروع".

ووقع انفجاران آخران في سريلانكا بعد ساعات من ستة تفجيرات متزامنة استهدفت فنادق وكنائس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 187 قتيلا. كما أصيب حوالي 450 شخصا.

وصرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها.