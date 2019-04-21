البابا فرنسيس مخاطبا الكاثوليك: لا تجعلوا بحر مشاكلنا يجرفكم

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حمل البابا فرنسيس شمعة مضاءة في الممر الرئيسي بكاتدرائية القديس بطرس وهي مظلمة أمس السبت، وذكّر الكاثوليك بألا يجعلوا "بحر مشاكلنا" يجرفهم.

وقال البابا -خلال طقوس الاحتفال بعشية عيد الفصح-: "لنطلب الرحمة ألا يجرفنا التيار، الرحمة بأن لا نجنح في المياه الضحلة للخطيئة، أو نتحطم على شعاب فتور الهمة والخوف".

وتشهد الكنيسة الكاثوليكية هذا الأسبوع العديد من المراسم المقدسة التي تسبق عيد الفصح، وهو أهم عطلة مسيحية، وتحتفل فيه الكنيسة بقيامة السيد المسيح.

كان البابا فرنسيس غسل أقدام 12 سجينا في سجن بالقرب من روما الخميس الماضي مقلدا لفتة يُعتقد أن السيد المسيح فعلها مع تلاميذه الاثني عشر.

كما ترأس الجمعة الماضي موكب درب الصليب، الذي يشهد مراسم ليلية يعاد فيها تمثيل معاناة السيد المسيح في يوم الصلب.