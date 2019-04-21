تونس تعرب عن استنكارها للتفجيرات الإرهابية الغادرة التي استهدفت العاصمة السريلانكية

أعربت تونس عن استنكارها الشديد للتفجيرات الإرهابية الغادرة التي استهدفت اليوم عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها أثناء الاحتفالات بعيد الفصح، وتسببت في سقوط مئات المدنيين الأبرياء من جنسيات مختلفة بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الأحد، إن تونس تتقدم في هذا الظرف الأليم بأحر عبارات التعازي والمواساة للحكومة والشعب في سريلانكا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مشددة على رفضها التام لاستهداف دور العبادة والمعتقدات والأديان.

ودعت تونس مجددا المجتمع الدولي إلى مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الأعمى التي لا حدود جغرافية أو دينية أو أخلاقية لإجرامها، والتي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لكل الدول والشعوب وللأمن والسلم الدوليين.