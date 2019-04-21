1500 ألماني يتظاهرون ضد مسيرة يمينية مؤيدة لهتلر



تظاهر السبت أكثر من 1500 شخص في مدينة إنجيلهايم بولاية راينلاند بفالتس ضد تجمع نظمه حزب اليمين المتطرف في يوم ميلاد الزعيم النازي أدولف هتلر.



وذكرت ذلك شرطة مدينة ماينس الألمانية.



ومن بين خمسين شخصا من اليمينيين كانوا سجلوا أنفسهم لدى الشرطة لإقامة التجمع اليميني لم يأت عشرون منهم إلى مكان الاحتشاد.



ودعا إلى المظاهرة المعارضة لتجمع اليمينيين وفقا لبيانات إدارة المدينة مبادرة كل من منظمة "راينهيسن ضد اليمين" و "ائتلاف راجه ضد العنصرية والعنف".



وكانت المدينة أصدرت قرارا برفض تجمع اليمينيين الذي قالوا إنهم سينظمونه تحت شعار "الحفاظ على الوطن، ودعم الأسرة وتشكيل المستقبل" وذلك في اليوم الذي يوافق يوم ميلاد الزعيم النازي أدولف هتلر.



وبررت المدينة قرارها بأن الاحتشاد في يوم مليء بالرمزية سوف يهدد النظام العام، مضيفة القول: "سيلحق التجمع ضررا كبيرا بمشاعر المواطنات والمواطنين حول مفاهيم الاستقامة والأعراف والأخلاق وخاصة الشعور الديني".



في المقابل رفع منظمو التجمع من اليمينيين دعوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في ماينس ومنحتهم المحكمة الحق في تنظيم تجمعهم.