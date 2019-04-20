مصرع وإصابة 40 شخصا إثر انقلاب حافلة في كازاخستان

لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في كازاخستان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكازاخية عن المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان، في بيان، "نحو الساعة الخامسة صباحا من اليوم، انقلبت حافلة ركاب على الطريق السريع في كازاخستان تفاديا لحادث اصطدام وقع أثناء مرورها بين سيارة وشاحنة كانت متوقفة بجانب الطريق على بعد 181 كم من طريق ألماتي-طشقند السريع".

وأدى الحادث إلى مصرع 8 أشخاص بشكل فوري، بينما تم نقل 32 آخرين إلى المستشفيات القريبة حيث توفى 3 آخرون متأثرين بجروحهم الخطيرة.. وبدأت السلطات التحقيق في هذا الحادث الأليم.