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انفجار بالقرب من وزارة الاتصالات الأفغانية في كابل

نور شوان
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 9:46 ص | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 9:46 ص

وقع صباح السبت، انفجارًا بالقرب من وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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