انفجار بالقرب من وزارة الاتصالات الأفغانية في كابل

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وقع صباح السبت، انفجارًا بالقرب من وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.