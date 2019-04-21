الجيش الليبي: نقاتل عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أجنبية إرهابية

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن قوات الجيش الليبي تقاتل عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أجنبية إرهابية في طرابلس، حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "أقنعنا العالم بأننا نحارب الإرهاب وأصبح يؤيدنا."

وواصل المسماري قائلا إن "القوات المسلحة تقاتل نيابة عن العالم لأن الحرب على الإرهاب ليست حربا وطنية فقط بل هي حرب دولية".

ومضى المسماري قائلا "سنقاتل شبكات الإرهاب حتى ننتصر، لتعود ليبيا إلى المجتمع الدولي".

وفي إطار دفاعه عن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش على طرابلس، قال المسماري إن"القوات المسلحة انتهت تمامًا بعد 2011، وانتهت معها هيبة الدولة بعدما سيطرت جماعات إرهابية وتنظيم الإخوان على مفاصل الدولة".

وتابع قائلا إن "القائد العام المشير خليفة حفتر أطلق عملية الكرامة وهي التي أسس عليها الجيش الليبي بشرعية من الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أضفى الشرعية للجيش في 2015 وانطلقنا في معركة مع الشعب وانتصرنا على الإرهاب والآن يتم سحقه في آخر معاقله".