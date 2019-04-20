دعا خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا ، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، الجمعة، إلى مواجهة مع منافسه الرئيس نيكولاس مادورو في الأول من مايو المقبل، فيما يتواصل الصراع على السلطة بينهما من أجل قيادة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكجزء من حملته لإبعاد مادورو عن منصبه، دعا جوايدو مؤيديه اليوم الجمعة، إلى التجمع في كاراكاس في "أكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا" بهدف المطالبة "بإنهاء اغتصاب(السلطة)".

وقال جوايدو إن حكومة مادورو أقرت بفشلها من خلال السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأول مرة هذا الأسبوع .

وكان مادورو قد أوقف عمليات تسليم تلك المساعدات سابقًا ، مدعيًا أنها خدعة من قبل الولايات المتحدة لغزو البلاد.

وهبطت طائرة يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس وعلى متنها 24 طناً من المساعدات من الصليب الأحمر، واشتملت الشحنة على أقراص تنقية المياه والأدوية ومولدات الطاقة للمستشفيات.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة أدت إلى وصول النظام الصحي والإمدادات الغذائية والكهرباء إلى حافة الانهيار.

وحاول جوايدو في شباط/ فبراير الماضي، نقل امدادات اغاثة من كولومبيا المجاورة إلى فنزويلا.

ومع ذلك، أوقفت قوات الأمن التابعة لمادورو الشاحنات على الحدود.