أعلنت شرطة ولاية نيويورك، الإفراج عن مغني الراب كوداك بلاك بعد اعتقاله بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة، أثناء عبوره الحدود بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياجرا.

وذكرت شرطة نيويورك في بيان لها، أمس أول الخميس، أن أفرادا من إدارة الجمارك والحدود الأمريكية أوقفوا بلاك (21 عاما)، الأربعاء الماضي، على جسر لويستون - كوينستون الدولي أثناء عودته إلى الولايات المتحدة قادما من كندا.

واسم بلاك الحقيقي بيل كابري وهو من سكان مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على بلاك، الذي كان يقود سيارة من طراز كاديلاك إسكيليد، وثلاثة آخرين كانوا يتبعونه في سيارة بورش بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة.

وذكرت عدة وسائل إعلام بينها شبكة (سي.إن.إن)، أن بلاك أفرج عنه من سجن مقاطعة نياجرا بكفالة قدرها 20 ألف دولار.