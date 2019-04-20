قوى الحرية والتغيير في السودان: إعلان تشكيل السلطة المدنية بمؤتمر صحفي غدا

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، عن عقدها مؤتمرًا صحفيًا، يوم غد الأحد، لإعلان تشكيل السلطة المدنية.

وقالت في بيان نشر عبر موقع «فيسبوك»، مساء اليوم السبت: «نؤكد أن المؤتمر الصحفي لإعلان السلطة الانتقالية قائم في موعده يوم الأحد الموافق 21 أبريل، الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت السودان، والدعوة مفتوحة لكل جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي والذي سيُعلن فيه عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».

وتابع البيان: «وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعًا».