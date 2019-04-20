السبت 20 أبريل 2019 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

المسماري: محاولات يائسة من ميليشيات طرابلس لاختراق الجيش لوقف تقدمه نحو العاصمة

أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 8:28 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 8:28 م

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك محاولات يائسة من قبل ميليشيات طرابلس لاختراق صفوف الجيش لوقف تقدمه نحو تحرير العاصمة.
وقال المسماري - في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بشأن مجريات الأوضاع العسكرية في عملية (طوفان الكرامة) الهادفة لتحرير العاصمة طرابلس - إن الميليشيات المسلحة تقوم بغارات ضد أهداف مدنية في العاصمة، موضحا أن طيران مصراتة الإرهابي شن 5 غارات جوية على مواقع مدنية في غريان.
وأشار إلى أن طيران مصراتة شن 3 غارات جوية على قاعدة الوطية، كاشفا أن المجموعات الإرهابية تحاول تجنيد ليبيين مرتزقة للقتال ضد الجيش الوطني لمنع تحرير طرابلس من الإرهابيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك