حريق نوتردام يلقى بظلاله على مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا

حذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير من احتمالات اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات السبت الثالث والعشرين لحركة "السترات الصفراء" وسط تداعيات حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

وبحسب ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" على الانترنت اليوم السبت، أكد كاستنير أن أكثر من 60 ألف شرطي ودركي متأهبون عبر البلاد لـ"ضمان سلامة الفرنسيين وضمان حرية التظاهر دون خطر" في يوم تعبئة أطلق المتظاهرون عليه اسم "الإنذار الثاني".

وبحسب القناة، عاد المتظاهرون من حركة "السترات الصفراء" مجددا السبت إلى شوارع باريس، وعدد من المدن الفرنسية لتوجيه "الإنذار الثاني" إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أسبوع طغى عليه الحريق في كاتدرائية نوتردام.

وفي يوم السبت الثالث والعشرين من الحراك، يلتقي المحتجون بشكل رئيسي في العاصمة قبل أيام من إعلان الرئيس يوم الخميس المقبل الإصلاحات المزمعة على ضوء "الحوار الوطني الكبير"، بعدما أرجأ الكشف عنها الاثنين الماضي بسبب المشاعر التى سادت فرنسا والعالم جراء الحريق في الكاتدرائية التي تعتبر من أهم معالم فرنسا.

ونشرت بعض الصحف السبت مذكرة صادرة عن قائد شرطة باريس ديدييه لالمان يحذر فيها من أن "كتلة راديكالية من 1500 إلى ألفي شخص تتألف من محتجين متطرفين وعناصر من الحراك الاحتجاجي" قد تسعى لزرع الفوضى في العاصمة الفرنسية.

وأعلن كاستانير أمس الجمعة عن تعبئة أكثر من ستين ألف شرطي ودركي اليوم السبت في جميع أنحاء البلاد مؤكدا أن "مخربين تواعدوا على الالتقاء مجددا يوم غد(السبت) في بعض مدن فرنسا، وخصوصا في باريس".

وقال مسؤول في الشرطة أن تظاهرات اليوم ستكون "أقل شدة"وتابع "لا نشعر بالغليان الذي أحسسنا به في 16 مارس، وخصوصا من جانب أقصى اليسار"، مرجحا أن "يحافظوا على قواهم تحسبا للأول من مايو"، يوم عيد العمال الذي يشهد تقليديا مسيرات نقابية.

ومن المقرر أن تجري أربع مظاهرات السبت في باريس، لم تأذن السلطات إلا باثنتين منها.

وقالت القناة الفرنسية إن العنصر الجديد هذه المرة في العاصمة يتمثل في قيام قائد شرطة باريس السبت بمنع أي تجمع في محيط كاتدرائية نوتردام حيث كان بعض المحتجين يعتزمون التجمع.

وقال ديديه لالمان أن هذا سيكون "استفزازا صرفا"مشيرا إلى أن آلاف السياح والمارة ما زالوا يتقاطرون يوميا إلى المنطقة لتفقد الكاتدرائية والصلاة أمامها.

ويطالب المحتجون منذ خمسة أشهر بقدرة شرائية أكبر ومزيد من الديمقراطية المباشرة.

وأعرب بعض المحتجين على فيسبوك عن أملهم في أن يتمكنوا من التوفيق بين احترام موجة "التأثر الوطني" التي أثارتها كارثة الكاتدرائية والتنديد بسياسة رئيس الدولة الذي يطالبون كل يوم سبت باستقالته، بحسب قناة "فرنسا 24".