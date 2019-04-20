وقوع انفجار وإطلاق نار بمبنى حكومي في العاصمة الأفغانية

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تعرض مبنى حكومى بمنطقة مزدحمة بالعاصمة الأفغانية كابول، لانفجار وهجوم بالأسلحة النارية اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه بعد الانفجار، اقتحم المهاجمون مكتب البريد المركزي الأفغاني، الواقع داخل وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية .

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الهجوم انتهى بعد قتل أربعة مهاجمين.

وأضافت الوزارة أن المعركة بالأسلحة النارية التي استمرت لأكثر من خمس ساعات، خلفت سبعة أشخاص قتلى وثمانية مصابين آخرين.

وقامت القوات الأفغانية التي جرى إرسالها إلى المنطقة بإجلاء 2800 موظف حكومي على الأقل كانوا عالقين في المبانى، بحسب البيان.

وقدمت بيانات أخرى حصيلة قتلى مختلفة. ففي منشور على موقع فيسبوك، قال وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية شاه زاد أريوبي إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العديد، بينما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله مايار، إن الحادث لم يسفر سوى عن مقتل شخصين وإصابة ستة.

وأدان القصر الرئاسي الحادث وقالت إن الهجوم على المؤسسات العامة أظهر أن "أعداء أفغانستان لا يريدون شيئا سوى القتل والجريمة".

ونفت جماعة طالبان التورط في الهجوم.