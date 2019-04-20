الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على مواقع جديدة

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أعلن الجيش الوطني الليبي بسط سيطرته على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال مركز الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي" في بيان نشر اليوم السبت، في صفحته على موقع فيسبوك"قواتنا تتقدم، فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور".

وأضاف البيان "تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت بعون الله، و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)".

وتابع" ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة، وأن دفاعاتنا الأرضية لهم بالمرصاد، وسلاحنا الجوي يترصد طائراتهم لإسقاطها".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق في الرابع من الشهر الجاري ما وصفها بـ"عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية".

وردا على ذلك أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا النفير العام للتصدي للجيش.