القضاء يلغي حكما سابقا بسجن كاتومبي زعيم المعارضة في الكونغو

ألغت محكمة استئناف بجمهورية الكونغو الديمقراطية حكما بإدانة زعيم المعارضة الشهير في البلاد مويس كاتومبي.

وأعلنت المحكمة في العاصمة كنشاسا أن عقوبة السجن ثلاث سنوات والصادرة عام 2016 لم تعد سارية بحق هذا المعارض، ومن ثم يمكن لكاتومبي الذي يعيش في المنفى ببلجيكا أن يعود إلى موطنه.

كان كاتومبي وهو رجل أعمال موسر حاكما سابقا لولاية كاتانجا جنوبي البلاد وهي ولاية غنية بالمواد المعدنية مثل النحاس والكوبلت.

وظل كاتومبي لفترة ما متحديا واعدا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ذلك الوقت جوزيف كابيلا.

وصف كاتومبي دائما إجراءات القضاء ضده بأنها مناورة سياسية من جانب كابيلا بحقه.

كانت إدانة كاتومبي بالغش في إحدى صفقات العقارات قضت على فرصه في الترشح لانتخابات الرئاسة في كانون أول/ ديسمبر 2018.

وكان كاتومبي يرغب في أن يكون خلفا لكابيلا، إلا أن زعيما معارضا آخر هو فيليكس أنتوني تشيسكيدي هو الذي فاز في تلك الانتخابات.

فر كاتومبي من البلاد قبيل إعلان الحكم من جانب محكمة الدرجة الأولى وتوجه إلى بلجيكا.