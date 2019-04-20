رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، بالقصر الجمهوري اليوم السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، بحضور الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس.

وتطرق اللقاء لدور الاتحاد الأفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وخلال اللقاء، أوضح رئيس اللجنة السياسية أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي توفير المناخ لتولي القوي السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية.

من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن السودان يعتبر دولة محورية في أفريقيا وإن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.

وشدد فقيه على أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر، موكدًا أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمرا أساسيا.

وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض "تجمع نقابي غير رسمي"، قد طالب الأسبوع الماضي ، بحل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قبل كفاءات.