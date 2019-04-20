آلاف الألمان يتظاهرون من أجل السلام بمناسبة عيد الفصح

ذكرت شبكة المتعاونين من أجل السلام أن عدة آلاف من نشطاء السلام في ألمانيا شاركوا في مسيرات أسموها "مسيرات الفصح" في جميع أنحاء ألمانيا، وبدأت هذه المسيرات منذ الخميس الماضي المسمى "الخميس الأخضر".

وكانت أكبر الفعاليات على مستوى الاتحاد الألماني هي مسيرة الأيام الثلاثة في منطقة راين / رور وبدأت تحركها اليوم السبت بحوالي 300 شخص من دويسبورج المجاورة لدوسلدورف.

كما نظمت مسيرات في كل من دوسلدورف وبرلين وفلينسبورج وشفيرين وبريمن والعديد من المدن الأخرى تحت أشعة الشمس منادية بالسلام ونزع السلاح وحظر الأسلحة النووية.

وكانت هذه الحركة تحشد في الثمانينيات من القرن الماضي مئات الآلاف من أنصارها، إلا أنها لم تعد قادرة في معظم المدن إلا على حشد عدة مئات من النشطاء، حتى إن معظم مسيراتها لا تزيد عن ألف شخص.

وفي مدينة المليون نسمة /كولونيا/ لم تسجل الشرطة إلا ستين متظاهرا، وقال المتحدث باسم الشبكة من مقرها في بون كريستيان جولا قال إن نشطاء مدينة كولونيا تحركوا إلى مسيرة دوسلدورف والتحقوا بها، مضيفا أن العديد من المدن شهدت زيادة أعداد المشاركين عن العام الماضي.