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ملكة بريطانيا ترسل برقية عزاء إلى رئيس ألمانيا بعد حادث تحطم الحافلة في البرتغال

لندن/ فونشال - (د ب أ)
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 10:29 م

بعثت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ببرقية عزاء إلى رئيس ألمانيا عقب كارثة تحطم حافلة سياحية ووفاة 29 شخصا معظمهم من الألمان كانوا على متنها في جزيرة ماديرا السياحية البرتغالية.

وكتبت الملكة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قائلة "الأمير فيليب وأنا أصبنا بحزن شديد بعد علمنا بحادث تحطم الحافلة في جزيرة ماديرا، ونعبر عن تعازينا الصادقة ومشاركتنا وصلواتنا لأسر وذوي الضحايا."

نشرت البرقية مساء اليوم السبت على حساب العائلة الملكية البريطانية بموقع تويتر.

كان 29 شخصا لقوا حتفهم يوم الأربعاء الماضي حيث كانوا داخل حافلة انقلبت بصورة مروعة كما أدى الحادث إلى جرح 27 آخرين.

كان معظم ركاب الحافلة المنكوبة من المواطنين الألمان، ولم يتضح حتى الآن سبب الحادث بصورة مؤكدة.

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