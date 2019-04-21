القضاء الجزائري يستدعي رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي في قضايا فساد

أعلن القضاء الجزائري عن استدعاء رئيس الوزراء السابق، ووزير المالية الحالي في الحكومة، على خلفية قضايا فساد، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، منذ قليل.



واستدعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، مساء اليوم السبت، أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق على خلفية قضايا فساد، حسبما ذكر التليفزيون الحكومي في الجزائر.

وأوضح التليفزيون الحكومي، أن هذا الاستدعاء تم في إطار قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويصر الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، على رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وإحالة كل المشتبه فيهم بالفساد إلى القضاء.

وشدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يوصف على أنه الرجل القوي في البلاد، الثلاثاء الماضي، على "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، مؤكدا أن قيادة الجيش "تنتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".