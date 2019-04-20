«الانتقالى السودانى» يقيل وكيل وزارة الخارجية ومسئولين حكوميين

ـ الفريق كباشى: الوزارة أعدت لزيارة وفد قطرى دون علمنا.. وتجمع المهنيين: إعلان أعضاء «المجلس السيادى المدنى» غدا

أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسئولين الحكوميين بوزارتى الخارجية والإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء، فيما تدفقت حشود من آلاف السودانيين أمس على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش فى الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقرر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، إعفاء السفير بدرالدين عبدالله من منصب وكيل وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى الفريق الركن شمس الدين كباشى إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطرى إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وأضاف كباشى أن البيان الذى أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطرى زيارة السودان. وتابع أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأى المجلس فى هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمى للمجلس العسكرى الانتقالى.

وبعد وقت قصير، أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس العسكرى الانتقالى، إنه تم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبى موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم.

وكلف المجلس العسكرى، عبدالماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعربت «شبكة الصحفيين السودانيين» عن رفضها القاطع تعيين عبدالماجد هارون لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، مشيرة إلى أنه كان قياديا بحزب المؤتمر الوطنى (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير).

واعتبرت الشبكة فى بيان أن هذا الإجراء «استفزاز لجميع الصحفيين والإعلاميين، وردة كبيرة عن طريق الثورة»، مشيرة إلى أن «الرجل ظل عدوا صريحا لحرية التعبير طيلة سنوات الحكم البائد، وتسبب فى طرد الصحفيين من البرلمان العام الماضى»، على حد تعبيرها.

كما دعت شبكة الصحفيين إلى تنظيم تجمع أمام مبانى الوزارة، غدا الأحد رفضا للقرار.

فى سياق متصل، احتشد آلاف المتظاهرين، أمس، خارج مقر القيادة العامة للجيش السودانى للضغط على المجلس العسكرى الانتقالى لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس الأول، بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى ساحة الاعتصام بالحشود الذين تدفقوا إلى مقر القيادة العامة للجيش.

وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكرى الذى يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل «السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين».

وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، أمس، عن عقد مؤتمر صحفى، الأحد المقبل، لإعلان أسماء المجلس الرئاسى المدنى الذى سيضطلع بالمهام السيادية فى الدولة.

وقال التجمع، فى بيان: «ندعو جماهير شعبنا الأبى، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفى الذى سيقام بأرض الاعتصام الباسل الأحد المقبل الساعة 7 مساء».

وأوضح التجمع أنه «سيعلن خلال المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولى المجلس السيادى المدنى الذى سيضطلع بالمهام السيادية فى الدولة»، كما سيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتى سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا.

وأشار البيان إلى أن «هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التى أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالى الذى تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح البيان أنها تشمل أولا مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية فى الدول، ومجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافى للفترة الانتقالية. ومجلس تشريعى مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠%، ويضم فى تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى التعدد الإثنى والدينى والثقافى السودانى.

فى سياق متصل، أكد السفير السعودى لدى السودان على بن حسن جعفر، أمس، أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك دعما للشعب السودان لمقابلة المرحلة.

وقال السفير السعودى فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية إن لقاء الوفد السعودى الإماراتى رفيع المستوى الزائر برئيس المجلس العسكرى الانتقالى ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السودانى حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التى أعلنها المجلس العسكرى الانتقالى.

وأضاف السفير أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.