إصابة عدة أشخاص جراء الحرائق في السهول الروسية

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تسببت الحرائق في غابات وسهول سيبيريا في إصابة عدة أشخاص في منطقة ترانسبيكال.

وذكرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة نقلا عن قوات الدفاع المدني المحلية إنه تم إعلان حالة الطوارئ.

وذكرت وزارة الحماية المدنية لوكالة أنباء "انترفاكس" إن 17 شخصا أصيبوا وأن ثمانية منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الدفاع المدني بزيادة عناصر القوات المسلحة العاملين في مكافحة الحرائق، وإجلاء المواطنين من المناطق المتضررة إلى مناطق آمنة إذا كان هذا ضروريا.

وأضاف المكتب الرئاسي إنه يجري إبلاغ بوتين بتطورات الأوضاع عبر الهاتف.

وأوضح الدفاع المدني إن النيران انتشرت سريعا بسبب الرياح القوية. وأضافوا أنه ربما تكون النيران قد بدأت في سهول منغوليا المجاورة.