«الوفاق الوطني» الليبية تنفي سيطرة الجيش الوطنى الليبي على مدينة العزيزية

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد طيّار "محمد قنونو"، اليوم السبت، الأنباء التي تفيد بسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مدينة العزيزية.

وأكّد قنونو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استمرار سيطرة قوات الوفاق على المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً جنوب طرابلس، مفيدًا بتقدّم القوات إلى ما بعد العزيزية باتجاه جبل نفوسة.

كما أفاد قنونو بتنفيذ سلاح الجو التابع للوفاق سبع طلعات جوية قتالية استهدفت قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس، وجنوب مدينة غريان والمنطقة المحيطة بها في جبل نفوسة، وكذلك تجمّع للجيش بالتنسيق مع غرفة العمليات الميدانية.

ووصف قنونو الضربات الجوية التابعة للوفاق بالدقيقة، نافيًا في ذات الوقت قيام سلاح الجو التابع لحفتر بأي طلعات حتى ظهر اليوم، ومشيرًا إلى احتدام القتال اليوم في عِدّة محاور جنوب طرابلس، أهمّها محور مطار طرابلس الدولي.

ويُسمع منذ أمس الجمعة في طرابلس أصوات أسلحة ثقيلة قادمة من منطقة عين زارة ومحيط مطار طرابلس بمنطقة قصر بن غشير ضمن القتال الجاري هناك منذ أكثر من أسبوعين بين قوات تتبع القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد والمعيّن من مجلس النواب الليبي "خليفة حفتر"، وأخرى تتبع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا برئاسة القائد الأعلى للجيش الليبي بحسب اتفاق الصخيرات "فائز السرّاج".