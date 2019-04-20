استمرار احتجاز رئيس بيرو السابق كوتشينسكي في قضية فساد

أمر قاض بيروفي يوم الجمعة باستمرار احتجاز رئيس بيرو السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي احتياطيا، لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام فيما يتعلق باتهامات فساد مرتبطة بفضيحة شركة التشييد البرازيلية العملاقة "اوديبريشت".

وكان قد تم احتجاز كوتشينسكي، الذي تولى السلطة من عام 2016 إلى عام 2018 ، لمدة 10 أيام في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صلته بـ"اوديبريشت".

وقد اعترفت الشركة بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار في شكل رشى في 12 دولة، بينها عشر دول في أمريكا اللاتينية.

وفي أعقاب احتجاز كوتشينسكي قبل عشرة أيام، طالب ممثلو الادعاء السلطة القضائية بحبسه احتياطيا لمدة 36 شهرا. ونقل الرئيس السابق (80 عاما) للمستشفى يوم الثلاثاء الماضي بسبب ارتفاع ضغط الدم.

كما يخضع رئيسان سابقان آخران لبيرو للتحقيق فيما يتعلق بفضيحة "اوديبريشت".

وتوفي رئيس سابق هو آلان جارسيا، الذي حكم بيرو لفترتين منفصلتين، من عام 1985 وحتى عام 1990، ثم من عام 2006 وحتى عام 2011، يوم الأربعاء الماضي بعدما أطلق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة لاعتقاله فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم فساد مرتبطة أيضا بـ"اوديبريشت".