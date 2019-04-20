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أكثر من 27 ألفا من محتجي السترات الصفراء يتظاهرون في أنحاء فرنسا

باريس - (د ب أ)
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 9:46 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 9:46 م

خرج متظاهرو حركة "السترات الصفراء" التي تحتج على سياسات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة لمجتمع الأعمال ، إلى الشوارع في باريس ومدن أخرى في أنحاء متفرقة من فرنسا اليوم السبت.

وحسب الأرقام الرسمية، شارك 27900 شخص في المظاهرات في أنحاء البلاد، من بينهم تسعة آلاف شخص في باريس.

وتم تسجيل نحو 31 ألف متظاهر في احتجاجات مطلع الأسبوع الماضي.

وتم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية تفتيش وقائية لمتظاهرين خلال اليوم لمنع أعمال الشغب، حسبما أفادت محطة "فرانس إنفو" نقلا عن السلطات.

وفي باريس، تجمع المتظاهرون بشكل رئيسي في شرقي العاصمة.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وتم إشعال النار في عدة مركبات.

وانطلقت الاحتجاجات للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي.

وبدأت الحركة الاحتجاجية رفضا لزيادات في ضريبة الوقود، لكن تم رفع سقف المطالب لتشمل خفض الضرائب ورفع الأجور والمزيد من الديمقراطية المباشرة، وذلك منذ أن تم إلغاء الزيادات في ضريبة الوقود.

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