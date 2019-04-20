خلاف حول الوفود يؤجل محادثات «طالبان» والحكومة الأفغانية فى الدوحة

منيت جهود إحلال السلام فى أفغانستان بنكسة كبرى، أمس، مع الإعلان عن تأجيل لقاء مهم بين حركة طالبان ومسئولين من الحكومة الافغانية فى قطر إلى أجل غير مسمى، فيما عبرت واشنطن عن خيبة أملها داعية الطرفين إلى إعادة النظر بهذا القرار.

وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية عن الأطراف المعنية، فإن رئيس المنظمة التى تستضيف المحادثات فى الدوحة أعلن خروج الأمور عن مسارها بسبب خلاف حول حجم وطريقة تشكيل الوفود المشاركة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سلطان بركات من مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانى إن «هذا التأجيل المؤسف ضرورى لبناء إجماع أكثر حول من يجب أن يشارك فى المؤتمر».

وأعلنت إدارة الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، الثلاثاء الماضى، عن قائمة بـ250 شخصا يمثلون كل القطاعات فى أفغانستان، وبينهم شخصيات حكومية، للمشاركة فى ما يسمى الحوار الأفغانى الداخلى الذى كان مقررا انطلاقه اليوم السبت فى الدوحة.

لكن طالبان سخرت من هذه القائمة الطويلة ووصفتها بأنها غير «طبيعية»، وقالت إنه لا «خطط لديها» للقاء هذا الكم من الأشخاص.

وكانت طالبان التى تعتبر غنى وحكومته دمية بأيدى الولايات المتحدة، قد أصرت أيضا على عدم قبولها التفاوض مع كابول مباشرة فى المؤتمر.

وأعرب المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان، زلماى خليل زاد عن «خيبة أمله لتأخير الحوار الأفغانى الداخلى».

وفى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال زلماى: «نحن على اتصال مع كل الفرقاء، وشجعنا الجميع على أن يبقوا ملتزمين بالحوار».

وأضاف زلماى: «أحض كل الأطراف على انتهاز الفرصة وإعادة الأمور إلى مسارها بالاتفاق على قائمة بالمشاركين تمثل كل الأفغان».

وتجرى الولايات المتحدة مفاوضات سلام ثنائية منفصلة مع طالبان فى الدوحة كجزء من الجهد الذى تبذله منذ شهور للتوصل إلى اتفاق سلام. وتأتى هذه التطورات مع اندلاع أعمال عنف جديدة فى جميع أنحاء أفغانستان، مع إعلان طالبان شن ما يسمى بهجوم الربيع.