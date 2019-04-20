سفارة الرياض في جورجيا تنفي إلغاء جوازي سفر فتاتين سعوديتين هاربتين

نفت السفارة السعودية في جورجيا ما تداولته عدد من وسائل الإعلام والتواصل حول إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها السبيعي (28عاما)، ووفاء السبيعي (25 عاما)، فيما يعتبر الحالة الأحدث في محاولات هروب الفتيات من المملكة .

وقالت السفارة السعودية في جورجيا في بيان نشرته الصحف الالكترونية في المملكة اليوم الجمعة إنه "إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين السعوديتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالا ساريا المفعول".

وأكدت في بيانها "لا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما".