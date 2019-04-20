نشطاء البيئة يعودون إلى معالم لندن بينما تستدعي الشرطة تعزيزات

واصل النشطاء المعنيين بالتغير المناخي في حركة "اكستنكشن ريبليون" أو (تمرد على الانقراض) في بريطانيا احتجاجاتهم في أربعة معالم عامة رئيسية في لندن اليوم السبت، في الوقت الذي طلبت فيه الشرطة تعزيزات إضافية في بعض المسيرات.

وتحاول الشرطة قصر الاحتجاجات على موقع واحد في لندن هو "ماربل آرش" أو (قوس الرخام) لكن المتظاهرين تجاهلوا خطر الاعتقال واستمروا في إغلاق مواقع أخرى، بما في ذلك جسر واترلو وسيرك أوكسفورد وساحة "بارلمينت سكوير"، حسبما أفادت وكالة "برس أسوسييشن".

ونصب عشرات من رجال الشرطة طوقًا أمنيا حول مجموعة من المتظاهرين عند جسر واترلو، حيث تم تعطيل حركة المرور، بحسب التقرير.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه بحلول منتصف الصباح، تم اعتقال أكثر من 718 شخصًا واتهام 28 شخصًا منذ 15 أبريل، وهو اليوم الذي بدأت فيه الاحتجاجات.

وقال المتظاهرون إنه تم إرسال بعض المحتجزين إلى أماكن بعيدة مثل برايتون وساوثهامبتون حيث امتلأت زنازين الاحتجاز لدى الشرطة في العاصمة حسبما أفادت وكالة "برس أسوسييشن".

ومن المتوقع أن تلقي جريتا ثونبرج، الناشطة السويدية المراهقة المعنية بالتغير المناخي التي أسست حركة للإضرابات المدرسية أيام الجمعة ضد تغير المناخ، كلمة أمام المحتجين في لندن غدا الأحد.