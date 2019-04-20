السبت 20 أبريل 2019 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يبحث مع وفد أمريكي تطورات الأزمة الليبية

أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 8:25 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 8:25 م

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس "اللجنة القضائية" ليندسي جراهام عددا من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمها اخر تطورات الأزمة الليبية.
وأكد الرئيس التونسي -في بيان اليوم السبت- أن بلاده تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على الشعب الليبي وعلى استقرار تونس ودول الجوار والمنطقة عموما.
ولفت إلى سعي بلاده الدائم لحث الأشقاء الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها وتجنّب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة وتمكّنه من استعادة أمنه في أقرب وقت.
كما تناول الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوفد الأمريكي تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية في تونس والتزامها بتقديم الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مثمّنا في هذا الخصوص جهود تونس في مكافحة الإرهاب والتطرف ودورها الاستراتيجي كديمقراطية ناشئة في ضمان ودعم الاستقرار في المنطقة عموما.
بدوره، دعا الرئيس التونسي إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنويع مجالات التعاون، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة الدعم الأمريكي المتميز الذي تحظى به تونس في المجالين السياسي والاقتصادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك