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البحرين تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 8:34 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 8:34 م

أدانت وزارة خارجية البحرين اليوم السبت، الهجوم الإرهابي المزودج الذي استهدف وزارة الاتصالات في مدينة كابول بأفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن، مجددةً موقف البحرين الداعي إلى تكثيف الجهود الدولية الموجهة نحو القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن البحرين تقف إلى جانب أفغانستان في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب في أراضيها، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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