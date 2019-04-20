صحفى سودانى: البشير طلب من الجيش فض الاعتصام حتى لو قتل ثلث الشعب

كشف الصحفى السودانى، عثمان ميرغنى، أمس الأول، أن قادة الجيش السودانى قرروا عزل الرئيس عمر البشير، بعد أن طلب منهم فض اعتصام المتظاهرين حتى إذا قُتل ثلث الشعب.

وقال ميرغنى أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكرى الانتقالى أخبروه، أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم قال لهم بالحرف الواحد: طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكى، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأضاف ميرغنى نقلا عن مصادر من المجلس العسكرى، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: «قدامكم 48 ساعة ما عايز أى زول (شخص) قدام القيادة».

وتابع أن قادة المجلس العسكرى قرروا فى تلك اللحظة «أنه يجب أن يسقط فعلا».

ولم يصدر تعليق من المجلس العسكرى على تصريحات الميرغنى.

يشار إلى أن البشير يواجه 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بعمليات عسكرية فى منطقة دارفور بين عامى 2003 و2008، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.