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مقتل جندي من بعثة الأمم المتحدة في مالي

(د ب أ)
نشر فى : السبت 20 أبريل 2019 - 9:16 م | آخر تحديث : السبت 20 أبريل 2019 - 9:16 م

لقي أحد جنود الأمم المتحدة (القبعات الزرقاء) في مالي حتفه اليوم السبت، إثر هجوم على قافلة للقوات الدولية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي المعروفة باسم "مينوسا" اليوم السبت، إن الجندي توفي إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة بين بلدتي داونتزا وبوني في وسط البلاد.

وأفاد بيان غير نهائي للبعثة أن أربعة آخرين من جنود الأمم المتحدة أصيبوا بجراح.

أرسلت البعثة مجموعة من قوات التحرك السريع على الفور إلى هناك.

ولم يذكر البيان شيئا عن جنسية الجندي القتيل، إلا أن متحدثة باسم قيادة القوات الألمانية المشاركة في البعثة أفادت بأنه ليس ألمانيا.


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