أكد الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية في ألمانيا أن مصر تشهد أزهى عصورها، مشيرا إلى أن هناك تقديرا كبيرا من الجانب الألماني للدورالذى تنوط به مصر والتطور الاقتصادي والتنموي والمشاريع العملاقة، مثل مشروع محور قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشاريع الطاقة المختلفة.

جاء ذلك في تصريحات للأنبا دميان عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية ببرلين، حيث رافقه وفد كنائسي، وكان في استقباله السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا، وفؤاد خليل رئيس الجالية القبطية ببرلين.

ونوه الأنبا دميان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، بأن التعديلات الدستورية اهتمت بالمرأة، كما عالجت بعض القصور الذي شاب دستور 2014.. ودعا المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة في الاستفتاء لأنه واجب تجاه الوطن وحق لابد من ممارسته.