السجن 25 عاما لأبوين أمريكيين على خلفية تعذيب أطفالهما

قضت محكمة أمريكية بسجن زوجين من كاليفورنيا 25 عاما بسبب تعذيب 12 من أطفالهما الـ 13 وإساءة معاملتهم وإهمالهم على مدار عقود، حسبما أفادت وسائل إعلام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة.

ويعني هذا الحكم أن الوالدين، ديفيد توربين (57 عاما) ولويز توربين (50 عاما)، سيقضيان بقية حياتهما في السجن على الأرجح. وكانا قد أقرا في شباط/فبراير بارتكاب عدد كبير من الجرائم وتم توقيع أقصى عقوبة بحقهما بموجب القانون.

وأُبلغت إحدى الأطفال الشرطة بإساءة المعاملة التي تعرضت لها إلى جانب إخوتها، حيث فرت من المنزل عبر نافذة واتصلت بالخط الساخن للطوارئ (911)، وذكرت أن ثلاثة من إخوتها كانوا مكبلين بالسلاسل.

وأبلغت الفتاة عن أنواع متنوعة من الإساءة وجاهدت لتذكر عنوان منزلها، قائلة إنها نادراً ما كانت تغادره، وفقا لما ورد في تسجيل صوتي بثته قناة "ايه بي سي". وقال المحققون إنها أمضت عامين في التخطيط للفرار.

وبحسب صحيفة "إل ايه تايمز" قال أحد الضحايا دون أن يتم الكشف عن اسمه "لقد أخذ والداي حياتي كلها مني، لكنني الآن أستعيدها. أنا الآن في الكلية وأعيش بصورة مستقلة".