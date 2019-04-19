البيت الأبيض: ترامب تحدث مع حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب

أفاد البيت الأبيض، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الطرفين تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال البيان إن ترامب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

كما ناقش الرئيس الأمريكي والقائد الليبي رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع استمرار التصعيد في ليبيا على خلفية إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل الحالي، حملة عسكرية لتطهير عاصمة البلاد طرابلس التي تتخذها حكومة الوفاق مقرا لها، من العناصر والمليشيات الإرهابية.