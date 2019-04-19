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من المقرر أن يجري مرشحا الرئاسة في أوكرانيا، الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو ومنافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زلينسكي، مناظرة تلفزيونية اليوم الجمعة قبل جولة الإعادة للانتخابات المقرر لها مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تقدم زلينسكي، الذي اشتهر بأداء شخصية رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني شعبي.

وقدم زلينسكي نفسه كبديل للمؤسسة التي تعاني منذ فترة طويلة مع الفساد في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بوروشينكو إن النتيجة ستكون " اختيار الشعب الأوكراني وسأحترم أي اختيار".

وكان زلينسكي قد حقق تفوقا ملحوظا على بوروشينكو في انتخابات الجولة الأولى لاختيار رئيس للجمهورية السوفيتية السابقة.