السجن لثلاثة رجال بسبب بث مقطع فيديو عن قتل قرد في فيتنام

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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن السلطات في وسط فيتنام سجنت ثلاثة رجال بسبب بث مباشر لمقطع فيديو لذبح وأكل قرد مهدد بالانقراض.

وحُكم على كل من فان فان هوي /33 عاما/ وتاي دينه كوي/58 عاما/ بالسجن لمدة عام، كما صدر حكم بالسجن لمدة 15 شهرا بحق تاي كيم هونج /51 عاما/ في محاكمة بمحكمة هونج كه الشعبية بمقاطعة ها تينه يوم الأربعاء.

وأفاد موقع أخبار "فناكسبريس" أن تلك الأحكام صدرت لأن ذلك التصرف "ينتهك اللوائح المتعلقة بحماية الحيوانات البرية الثمينة والنادرة".

وصدرت أحكام بالسجن بحق ثلاثة رجال آخرين مع إيقاف التنفيذ.

وبدأت القضية في نوفمبر عندما تم بث مقطع فيديو على الهواء لمجموعة من الرجال يقتلون قردا ويأكلون مخه. ويعتقد بعض الفيتناميين أن أكل مخ القرد يكسبهم ذكاء.

وحقق ذلك المقطع رواجا واسعا عبر فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وأدى إلى احتجاجات في فيتنام.

وقالت السلطات إن القرد من الأنواع المهددة بالانقراض وأمرت بوضع الرجال قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر.