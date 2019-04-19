موسكو تكشف تفاصيل اجتماع روسي مع ولي العهد السعودي بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "الوفد الحكومي الروسي المكون من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع بحث في الرياض التسوية السورية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة في بيان: "استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الوفد الروسي رفيع المستوى بمشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين وممثلون عن وزارة الدفاع الروسية"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بالتفصيل المسائل المفصلية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وأعار الطرفان، حسب بيان الوزارة، اهتماما خاصا إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين بحث مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرة الى أن اللقاء جرى في الرياض.

وقالت الخارجية: "ناقش المشاركون الوضع في سورية وحولها بشكل مفصل، وآفاق حل الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ومع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وفي هذا الصدد، تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية باسرع ما يمكن كخطوة مهمة في تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم المتحدة".

يشار إلى أنه جرى خلال اجتماع عقد في سبتمبر الماضي في سوتشي الروسية، التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسورية .