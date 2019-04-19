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إخفاق مفاوضات بشأن هدنة بمناسبة عيد القيامة بشرق أوكرانيا

مارتن ساجديك مبعوث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
مارتن ساجديك مبعوث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 19 أبريل 2019 - 3:28 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أبريل 2019 - 3:28 م

أخفقت مفاوضات بشأن إقامة هدنة بمناسبة عيد القيامة في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا قبل وقت قصير من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

وقال مارتن ساجديك مبعوث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلة الخميس/ الجمعة إنه سيتم القيام بمحاولة جديدة بشأن الهدنة يوم الأربعاء القادم.

يشار إلى أن أكثر من 13 ألف شخص لقوا حتفهم خلال النزاع الدموي بين جنود الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في مناطق النزاع في دونيتسك ولوهانسك شرقي ألمانيا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

كما أنه لا يتم تنفيذ اتفاقية مينسك للسلام الذي تم التوصل إليها بوساطة ألمانية في عام 2015 .

وكانت هناك محاولات لوقف إطلاق النار خلال أيام الأعياد مثل عيد القيامة المنتظر الأسبوع القادم، إلا أن جميع المحاولات كانت تنتهي دائما بالفشل بعد وقت قصير.

كما أنه تم الاتفاق مؤخرا على هدنة لفصل الربيع في 8 آذار/مارس الماضي، إلا أنه لم يتم الالتزام بها أيضا. وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم يتراجع العنف إلا لمدة يومين تقريبا فقط. ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من عشرة جنود من الحكومة الأوكرانية فقط فضلا عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

ومن المقرر إقامة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا يوم الأحد القادم الموافق 21 نيسان/أبريل الجاري.


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