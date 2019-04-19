ارتفاع أسهم «ننتندو» اليابانية مع السماح بطرح جهاز الألعاب «سويتش» في الأسواق الصينية

ارتفعت اسهم شركة ننتندو اليابانية للإلكترونيات اليوم الجمعة بنسبة 14 بالمئة في البورصة اليابانية بعد أن حصلت شركة "تينسنت هولدينجز" الصينية على الموافقات اللازمة للبدء في بيع جهاز الألعاب "سويتش" الذي تنتجه ننتندو في الأسواق الصينية، مع تزويده بنسخة تجريبية من لعبة "نيو سوبر ماريو".

وبحسب مذكرة أوردها الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والسياحة في قليم جوانجدونج الصيني، حصلت شركة تينسنت على الموافقة لطرح النسخة التجريبية من لعبة "نيو سوبر ماريو" على النسخة المحمولة من جهاز الألعاب سويتش.

وبلغ سعر أسهم شركة ننتندو في ختام تعاملات البورصة اليابانية اليوم الجمعة 39200 ين، بزيادة قيمتها 4850ين بما يمثل 12ر14 بالمئة.