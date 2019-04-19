تقرير: فضيحة التبرعات للبديل الألماني تلقي بظلالها على الناخبين

كشف استطلاع أجراه مركز "إنسا" لاستطلاعات الرأي في ألمانيا أن فضيحة التبرعات لحزب البديل من أجل ألمانيا يمكن أن تمثل خطرا على الحزب في الانتخابات المقبلة.

ونقلت مجلة "شبيجل" الإخبارية نتائج الاستطلاع الذي أجري بتكليف من قيادة الحزب على المستوى الاتحادي وأثبت أن هناك 39 % من الذين شاركوا في الاستطلاع منزعجون بسبب الفضيحة.

في المقابل أثبت الاستطلاع أن نسبة هؤلاء المنزعجين من الفضيحة بين ما يطلق عليهم "الناخبون الأكثر ميلا للحزب" أي الذين يمكن أن يتصوروا أنهم سيختارون هذا الحزب اليميني الشعبوي وصلت إلى 45 %.

وذكرت شبيجل إن تقييما داخليا للاستطلاع تم داخل الحزب وأدى إلى "احتمالات قلق عالية لدى الناخبين المؤيدين للبديل الألماني" على حد قول المجلة.

كانت إدارة مجلس النواب الألماني "بوندستاج" فرضت مؤخرا على حزب البديل من أجل ألمانيا غرامات مالية وصل مجموعها إلى 402900 يورو بسبب تبرعات غير شرعية للحزب جمعت في واقعتين.