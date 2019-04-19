وسائل إعلام أمريكية: بايدن قد يطلق حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن قد يعلن انطلاق حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن 3 مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر أسمائها، أن بايدن يخطط لهذا الإعلان الأسبوع المقبل، وقد يحدث ذلك يوم الأربعاء.

وحسب "أسوشيتد برس" فإن الموعد الدقيق والمكان لا يزالان غير معروفين، حيث ينوي بايدن القيام بجولة في عدة ولايات أمريكية.

وأشار أحد المصادر إلى أن مستشاري بايدن يدرسون الإعلان عن ذلك خلال زيارة لمدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، التي شهدت اشتباكات بين المتعصبين القوميين ومعارضيهم في 2017 على خلفية قرار السلطات إزالة تمثال مثير للجدل.

يذكر أن جو بايدن كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما خلال ولايتيه في 2009 – 2017، وقبل ذلك كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير لعشرات السنين.

وخاض بايدن السباق الرئاسي مرتين، أولاهما أثناء انتخابات عام 1988 والثانية في 2008، لكنه انسحب من السباق في مرحلة الانتخابات التمهيدية الحزبية.

ويشار إلى أن 18 شخصا في الحزب الديمقراطي قد أعلنوا عن نيتهم الترشح عن الحزب. وسيكون بايدن البالغ 76 سنة من عمره، الأكبر سنا والأكثر خبرة سياسية من بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين.