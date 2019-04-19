رئيس المجلس العسكري السوداني يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، قرارا أعفى بموجبه السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) مساء الخميس.

وعن سبب ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في تصريحات صحفية الخميس، إن الخارجية السودانية أصدرت بيانا صحفيا يتعلق بالإعداد لزيارة وفد قطري الي الخرطوم دون التشاور مع المجلس، ودون علمه.

وأشار إلي أن بيان الخارجية استند الي تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأوضح: "كما ان وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي".